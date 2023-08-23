Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC

Изменения произошли в рейтинге полусреднего веса UFC, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, сообщают Vesti.kz.

Так, ирландский боец Иэн Мачадо поднялся с 13-го на 11-е место. Это произошло после победы единогласным решением судей над американцем Нилом Мэгни.

При этом Мэгни и Кевин Холланд потеряли по одной позиции, расположившись на 12-м и 13-м местах соответственно.

Рахмонов сохранил за собой шестую строчку.

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Возглавляет рейтинг Камару Усман, за ним следуют Колби Ковингтон и Белал Мухаммад. Поясом чемпиона владеет Леон Эдвардс.