Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:23
©ufc.com

Изменения произошли в рейтинге полусреднего веса UFC, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, сообщают Vesti.kz.

Так, ирландский боец Иэн Мачадо поднялся с 13-го на 11-е место. Это произошло после победы единогласным решением судей над американцем Нилом Мэгни.

При этом Мэгни и Кевин Холланд потеряли по одной позиции, расположившись на 12-м и 13-м местах соответственно.

Рахмонов сохранил за собой шестую строчку.

Шавкат Рахмонов "согласился" на бой с Дастином Порье

Возглавляет рейтинг Камару Усман, за ним следуют Колби Ковингтон и Белал Мухаммад. Поясом чемпиона владеет Леон Эдвардс. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Рейтинг

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:23
UFC
Шавкат Рахмонов узнал свое место в обновленном рейтинге UFC
20 августа, 15:01
UFC
О’Мэлли захотел боя против чемпиона мира по боксу
20 августа, 14:05
UFC
Стерлинг высказался о поражении нокаутом от О'Мэлли на UFC 292
20 августа, 13:28
UFC
Шавкату Рахмонову выбрали непобежденного соперника в UFC
20 августа, 12:13
UFC
Шавката Рахмонова обошли в уникальном рейтинге UFC
20 августа, 11:37
UFC
Видео нокаута в чемпионском бою UFC Алджамейн Стерлинг - Шон О'Мэлли
20 августа, 11:16
UFC
Нокаутом завершился чемпионский бой на UFC 292
20 августа, 11:01
UFC
Разгромом и защитой титула завершился соглавный бой на UFC 292
20 августа, 09:57
UFC
Бывший соперник Шавката Рахмонова был побит на UFC 292
19 августа, 12:55
UFC
Дастина Порье заподозрили в трусости после вызова Шавката Рахмонова
© 2008 - 2023 ТОО «EML»