Шавкат Рахмонов "согласился" на бой с Дастином Порье

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на заявление двукратного претендента на титул чемпиона организации в легком весе американца Дастина Порье, сообщают Vesti.kz.

В частности, легковес Порье заявил, что намерен подняться в весовой категории. Рахмонов дал понять, что готов встреться с ним в полусреднем дивизионе.

"Ну ладно, я поднимусь", - написал Порье в твиттере "ОК", - ответил Рахмонов.

Последний поединок Порье (29-8) провел против Джастина Гэтжи на турнире UFC 291, когда уступил нокаутом во втором раунде.

Что касается Рахмонова (17-0), то у него недавно сорвался бой с американцем Келвином Гастелумом, который должен был состояться 17 сентября в Лас-Вегасе.

В своем последнем бою в марте казахстанец досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.

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