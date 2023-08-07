Шавкат Рахмонов "согласился" на бой с Дастином Порье

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов отреагировал на заявление двукратного претендента на титул чемпиона организации в легком весе американца Дастина Порье, сообщают Vesti.kz.
В частности, легковес Порье заявил, что намерен подняться в весовой категории. Рахмонов дал понять, что готов встреться с ним в полусреднем дивизионе.
"Ну ладно, я поднимусь", - написал Порье в твиттере
"ОК", - ответил Рахмонов.
August 6, 2023
Последний поединок Порье (29-8) провел против Джастина Гэтжи на турнире UFC 291, когда уступил нокаутом во втором раунде.
Что касается Рахмонова (17-0), то у него недавно сорвался бой с американцем Келвином Гастелумом, который должен был состояться 17 сентября в Лас-Вегасе.
В своем последнем бою в марте казахстанец досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.
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