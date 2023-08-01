Бой Шавката Рахмонова в UFC отменен

Американский боец UFC Келвин Гастелум (18-8), с которым должен был провести поединок непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0), сообщил об отмене боя, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок был намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США). Ранее Рахмонов оставил сообщение своему сопернику.
"Срочные новости К сожалению, я получил травму и мой бой с Шавкатом Рахмоновым отменен/перенесен", - написал американец.
Breaking news 🚨— #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) August 1, 2023
Unfortunately I received an injury and my fight with Shavkat Rakhmonov off/delayed
Full video on my YouTube channel. pic.twitter.com/NXxvHjU54U
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