Рахмонов оставил тревожное послание перед следующим боем в UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) обратился к своему следующему сопернику американцу Келвину Гастелуму (18-8), сообщает корреспондент Vesti.kz. Поединок намечен на 16 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Номад" назвал соперника пиньятой. Это игрушка со сладостями, которую разбивают латиноамериканские дети во время праздника.

Отметим, что UFC 294 пройдет 21 октября.

Pinata, I agreed to fight you on your territory on Mexican Independence Day in arena full of your supporters and it’s not my problem you can’t do it now. It’s your turn to accept to fight me on my territory in Abu Dhabi at UFC 294! Or did you realize it was bad idea just now? https://t.co/Q8HYG5d9XC