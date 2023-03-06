Шавкат Рахмонов сделал признание после досрочной победы на UFC 285

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов прокомментировал свою победу над американцем Джеффом Нилом в главном карде турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США), передают Vesti.kz.

Казахстанец финишировал оппонента в третьем раунде.

"Я ожидал, что он крепкий боец, и он еще вес не сделал. Он был чересчур большой. Когда я корпус хватаю, я многих спокойно перевожу, а он, я чувствовал, под 90 килограммов весит. По идее, лучше было бы отказаться от боя, потому что он два килограмма не согнал. На профессиональном уровне это сильно чувствуется. Просто я давно не дрался и хотел выступить, сколько болельщиков ждали боя, не хотел никого подвести", - приводит слова Шавката UFC Russia.