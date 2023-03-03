Шавкат Рахмонов сделал громкое заявление о досрочной победе накануне топового боя в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:58
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Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) готов победить досрочно своего соперника из США Джеффа Нила (15-4). Об этом он заявил на пресс-конференции перед боем в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz

Отвечая на вопросы журналистов, Рахмонов отметил, что для него главное общая победа, но отказываться от шанса финишировать соперника он не станет. 

- Джефф Нил говорит, что его не беспокоит этот хайп, этот ажиотаж вокруг тебя. Что ты скажешь на это? Что его ожидает в это воскресенье? 

- Я подготовился очень хорошо к этому поединку с Джеффом. Я готов ко всему, и время покажет. 

- Ты финишировал всех оппонентов в своей карьере. Считаешь ли ты, что сможешь сделать то же самое с Джеффом Нилом или же ты не против отработать всю дистанцию? Это будет даже плюсом для тебя.

- Я, прежде всего, сфокусирован на победе. Неважно, каким образом. Если я увижу шанс закончить бой досрочно, я сделаю это. Но главное - это одержать победу. 

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта в основном карде турнира UFC 285 Рахмонов проведет бой с американцем Джеффом Нилом (15-4). Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Подробности можно прочитать здесь

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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