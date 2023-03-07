Шавкат Рахмонов приблизился к топ-5 рейтинга UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов после победы в топовом бою совершил скачок в рейтинге UFC, сообщают Vesti.kz. Обновленная версия табеля о рангах вышла сегодня, 7 марта.

Рахмонов приблизился к топ-5 в полусреднем дивизионе. Ранее он занимал девятое место, а теперь поднялся на шестое.

Чемпионом в этом весе является британец Леон Эдвардс. Топ-5 же выглядит следующим образом: Камару Усман (США), Колби Ковингтон (США), Хамзат Чимаев (Швеция), Белал Мухаммад (США), Гилберт Бернс (Бразилия).

Напомним, что ранее глава UFC Дана Уайт высказался о потенциальном бое Рахмонова с Ковингтоном. В минувшие выходные казахстанец удушением выиграл топовый бой против Джеффа Нила. Эта победа стала для Рахмонова 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки он завершил досрочно, в том числе пять в UFC. Также казахстанец стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.