Шавкат Рахмонов получил VIP-подарок после победы в UFC

Казахстанскому бойцу смешанных единоборств Шавкату Рахмонову вручили необычный подарок после победы на UFC 285, передают Vesti.kz.

Ему подарили мужскую обувь Loro Piana.

Шавкат остался очень доволен этим подарком, опубликовав фото в соцсетях.

Напомним, Рахмонов задушил в третьем раунде американца Джеффа Нила в рамках главного карда UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Этим самым казахстанец отпраздновал 17-ю победу в 17 профессиональных поединках. Все свои бои он завершил досрочно, включая пять схваток под эгидой UFC. Нил потерпел третье поражение в промоушене после десяти боев.