Баян Жангалов, главный тренер сборной Казахстана по ММА, стоял в углу у Шавката Рахмонова во время победного боя с ирландцем Иэном Гэрри. В интервью для YouTube-канала SauBall казахстанский специалист рассказал, каким будет будущее для своего подопечному, и дал тому неожиданный совет, сообщают Vesti.kz.

"Я бы не советовал гнаться за какими-то регалиями, за какой-то славой. Мой бы совет ему был - если он завоюет чемпионский пояс, чтобы он ушел на покой. Потому что немало уже травм. Пока еще он молодой, я хотел бы, чтобы он окунулся все-таки в обычную жизнь, наслаждался ей, занимался семьей. У него уже четверо детей. А это все время, сколько он находится в такой активной фазе, этого ему не достает, он был лишен этого всего", - сказал тренер.

Жангалов отметил, что окончательное решение Рахмонов будет принимать со своей командой. Сам же он считает, что бойцу пояса чемпиона UFC будет достаточно.

"Во-первых, у него есть хорошая история. Он один из самых первых не просто в Казахстане, а в мире, кто в 18 лет, в таком еще юношеском возрасте, стал чемпионом мира среди любителей среди взрослых. Это показатель. Он первый, кто за 25 лет существования профессиональной лиги М1 Global стал чемпионом, защитил пояс - первый из казахстанцев. Он первый, кто подписал контракт с UFC. Мы не искали какие-то пути, мы не стремились, мы просто делали свою работу, и он это спокойно делал и пришел туда. Он один из первых, кто начал проходить этот путь, и причем очень успешно. Обратил на себя внимание, хотя не имеет такой медийности, не имеет такой грязи, как другие бойцы, которые зарабатывали внимание себе этим. Он зарабатывал внимание именно своим мастерством, своим умением, чем и привлек всю аудиторию. Поэтому я думаю, достаточно того, что он станет чемпионом. Ему не нужна слава, мне кажется. Нужна спокойная, нормальная жизнь и оставаться здоровым. Хотя, спорт забирает здоровья много", - отметил тренер.

Полное видеоинтервью Баяна Жангалова про Шавката Рахмонова:



Напомним, что ранее сам Рахмонов в интервью для SauBall отметил, что планирует в 2025 году провести два боя - сначала стать чемпионом UFC, а затем защитить титул.