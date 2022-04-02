Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов ответил по поводу вероятного боя девятому номеру рейтинга полусреднего веса американского промоушена Нил Мэгни (26-8) из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их переписка произошла в Twitter. Мэгни репостнул новость о том, что Рахмонов обвинил Ли Цзинляна в нежелании драться, и вызвал американца.

"Кто-то сказал драться? 😁 Вы все знаете как я действую, подпишите меня", - написал Мэгни. В ответ на это Рахмонов отправил смайлик, означающий "рукопожатие".

Напомним, ранее казахстанец вызвал Мэгни на бой. Американский боец по прозвищу "Гаитянская сенсация" ответил, что не против поединка но при условии, если это имеет смысл для его восхождения в дивизионе.