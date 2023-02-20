Шавкат Рахмонов назвал фаворита трилогии Усман - Эдвардс

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:05
©UFC Russia

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов дал свой прогноз на предстоящий третий бой между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе англичанином ямайского происхождения Леоном Эдвардсом и экс-обладателем этого титула американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой намечен на 18 марта в Лондоне и станет главным событием турнира UFC 286. В первом поединке, в декабре 2015 года, Усман победил судейским решением по итогам трех раундов. В августе 2022-го уже успех праздновал Эдвардс, причем нокаутировал Камару в заключительном, пятом раунде.

"Даже не знаю. Нужно посмотреть. В принципе, прошлый их бой Усман выигрывал, просто в конце пятого раунда попался. Думаю, конечно, очень многое будет зависеть от Леона Эдвардса. Если он сможет защищаться от тейкдаунов, тогда сможет выиграть. А так Усман все еще фаворит", - приводит слова Рахмонова Allboxing.ru.

Напомним, Рахмонов следующий поединок проведет 4 марта против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе. Ранее казахстанец сделал заявление о бое с этим соперником.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Усман Камару

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:08
UFC
Бой в UFC? Жалгас Жумагулов отправился в США
Сегодня , 17:27
UFC
Чемпион UFC раскритиковал болельщиков из Чечни и Дагестана
Сегодня , 16:05
UFC
Шавкат Рахмонов назвал фаворита трилогии Усман - Эдвардс
Сегодня , 15:15
UFC
Уже суперзвезда? Рахмонов может получить рекордный гонорар за бой с Джеффом Нилом
Сегодня , 14:03
UFC
"Я курил кальян и тусил". Узбекский боец сделал признание об увольнении из UFC
Сегодня , 13:25
UFC
В UFC отреагировали на обвинения Махачева в жульничестве
Сегодня , 12:23
UFC
Перед ним никого нет. Шавкат Рахмонов в шаге от исторического достижения в UFC
Сегодня , 09:42
UFC
Шавкат Рахмонов высказался о поединке с Хамзатом Чимаевым
Сегодня , 08:39
UFC
Шавкат Рахмонов сделал заявление о бое с топ-соперником в UFC
Вчера , 23:41
UFC
Шавкат Рахмонов назвал победителя боя Махачев - Волкановски и высказался о несправедливости UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»