Шавкат Рахмонов назвал фаворита трилогии Усман - Эдвардс

Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов дал свой прогноз на предстоящий третий бой между действующим чемпионом UFC в полусреднем весе англичанином ямайского происхождения Леоном Эдвардсом и экс-обладателем этого титула американцем нигерийского происхождения Камару Усманом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой намечен на 18 марта в Лондоне и станет главным событием турнира UFC 286. В первом поединке, в декабре 2015 года, Усман победил судейским решением по итогам трех раундов. В августе 2022-го уже успех праздновал Эдвардс, причем нокаутировал Камару в заключительном, пятом раунде.

"Даже не знаю. Нужно посмотреть. В принципе, прошлый их бой Усман выигрывал, просто в конце пятого раунда попался. Думаю, конечно, очень многое будет зависеть от Леона Эдвардса. Если он сможет защищаться от тейкдаунов, тогда сможет выиграть. А так Усман все еще фаворит", - приводит слова Рахмонова Allboxing.ru.

Напомним, Рахмонов следующий поединок проведет 4 марта против американца Джеффа Нила в рамках турнира UFC 285 в Лас-Вегасе. Ранее казахстанец сделал заявление о бое с этим соперником.