Шавкат Рахмонов назвал единственного бойца, которого он не победит

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 18:54
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Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (16-0) признался, что есть оппонент, которого он бы не смог победить, сообщают Vesti.kz.

Спортсмену перечислили имена нескольких известных бойцов и боксеров. Он отвечал, сможет ли быть сильнее. 

Так, Рахмонов ответил, что справился бы с Камару Усманом, Леоном Эдвардсом, Хамзатом Чимаевым, Исламом Махачевым и даже с боксером-супертяжем Тайсоном Фьюри и легендарным Майком Тайсоном. 

Единственным, кому казахстанец уступит, по его мнению, является экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. 

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта в основном карде турнира UFC 285 Рахмонов проведет бой с американцем Джеффом Нилом (15-4). Ивент пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Подробности можно прочитать здесь

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Фьюри Тайсон Чимаев Хамзат Махачев Ислам Усман Камару

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