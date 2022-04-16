Шавкат Рахмонов может ворваться в топ-10 в UFC. Подробности

Казахстанцу Шавкату Рахмонову (15-0) нужна победа над американцем Нилом Мэгни (26-8), чтобы ворваться в топ-10 полусреднего веса в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

Издание sportsmanor.com оценило способности казахстанца, которому 25 июня предстоит противостояние с Мэгни.

"Хотя его основным оружием является борьба, Рахмонов также ловок и в стойке. Среди его 15 побед восемь были одержаны нокаутом/техническим нокаутом, а семь - сабмишеном. Он является одним из редких бойцов, которые на протяжении всей своей карьеры сохраняют стопроцентную результативность. Шавкат также выиграл дивизионы в обоих промоушенах, в которых дрался.

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В настоящее время Nomad занимает 15-е место. У него будет шанс пробиться в топ-10 полусреднего дивизиона после победы над Нилом Мэгни. Сможет ли он сохранить рекорд по досрочным победам над всеми бойцами после встречи с таким опытным конкурентом, как "Гаитянская сенсация"? Поклонники скоро узнают", - констатирует издание.

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