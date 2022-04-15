Рахмонов обратился к своему сопернику из топ-10 UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) опубликовал пост в соцсетях относительно своего боя против американца Нила Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация", передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее отмечалось, что их поединок состоится 25 июня.
"Ты готов, Мэгни, почувствовать мою силу?" - написал Шавкат в Instagram.
Бойцы выступают в полусреднем весе. В этом дивизионе Мэгни идет на десятом месте, а Рахмонов - на 15-м.
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