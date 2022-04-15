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Рахмонов обратился к своему сопернику из топ-10 UFC

Рахмонов обратился к своему сопернику из топ-10 UFC
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/
Новости спорта MMA UFC

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) опубликовал пост в соцсетях относительно своего боя против американца Нила Мэгни (26-8) по прозвищу "Гаитянская сенсация", передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее отмечалось, что их поединок состоится 25 июня.

"Ты готов, Мэгни, почувствовать мою силу?" - написал Шавкат в Instagram.

Бойцы выступают в полусреднем весе. В этом дивизионе Мэгни идет на десятом месте, а Рахмонов - на 15-м.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Рахмонов Шавкат UFC

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