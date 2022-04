Определена дата следующего боя Шавката Рахмонова в UFC

Названа дата следующего боя казахстанского бойца Шавката Рахмонова (15-0), который досрочно выиграл стартовые встречи в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, поединок Рахмонова и американца Нила Мэгни (26-8) состоится 25 июня.

"Сообщают, что бой Нила Магни и Шавката Рахмонова состоится 25 июня.

@MMAJunkie Я уже люблю этот бой, ведь Магни снова доказывает, что он будет драться с любым соперником", - пишет репортер Майк Бон.

Добавим, что ранее были оценены шансы конкурентов на победу, а казахстанцу "предложили" топового конкурента в Лиге.

Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни

