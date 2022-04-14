Шавкату Рахмонову подобрали топового соперника в UFC

Бразильскому бойцу UFC Гилберту Бернсу (20-5) после поражения от Хамзата Чимаева (11-0) подобрали в соперники казахстанца Шавката Рахмонова (15-0). Помимо него, сайт Sportskeeda.com предположил, с кем еще мог бы встретится Бернс.

Бразилец уступил Чимаеву на UFC 273. Единогласное решение судей по итогам трех раундов вылилось в счет 29:28 в пользу шведского бойца чеченского происхождения.

"Если придерживаться темы поединка Гилберта Бернса с перспективным бойцом, то трудно представить себе лучший бой для "Дуриньо", чем встречу с Шавкатом Рахмоновым.

В настоящее время уроженец Казахстана занимает 15 место в дивизионе и демонстрирует фантастический подъем с момента своего прихода в UFC в конце 2020 года.

Он уже сделал 3-0 в октагоне, уничтожив всех трех своих оппонентов? и фактически ни разу не сошел с дистанции ни в одном из своих 15 профессиональных поединков.

По сути, для "Номада" настало время сделать шаг вперед в карьере, но не будет ли бой с "Дуриньо" слишком большим шагом для него? Это определенно возможно.

В конце концов, Рахмонов никогда раньше не дрался ни с кем, близким к уровню бразильца, и, несмотря на семь побед сабмишнами, включая две в октагоне, вряд ли он захочет помериться силами с Бернсом в партере", - пишет сайт.

Помимо Рахмонова издание в качестве потенциальных соперников Бернса упомянуло Шона Брэди, Нэйта Диаса, Хорхе Масвидаля и Белала Мухаммада.

Напомним, ранее Бернс объяснил причины поражения от Чимаева и заявил о реванше. Швед ответил на высказывание бразильца.

Отметим, что Чимаев после победы в рейтинге UFC среди бойцов полусреднего веса взлетел с 11-й строчки на третью . Бернс со второго места переместился на четвертое.

Добавим, что в соперники Чимаеву "сватали" Рахмонова. Ранее бойцы из Швеции и Казахстана устроили "перепалку".

Что касается Рахмонова, то его следующим соперником называют американца Нила Мэгни (26-8). Бой с ним, может состоятся летом на одном из турниров UFC.

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