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Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни

Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни
©UFC
Новости спорта MMA UFC

У потенциального соперника казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) в UFC - Нила Мэгни (26-8) - больше опыта выступлений на крупной арене, но у него в пассиве, в отличие от "Номада", есть поражения, причем сразу восемь. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, кому и как проигрывал американец.

Ранее сообщалось, что возможный поединок между Рахмоновым и Мэгни находится в разработке. Он может состояться на одном из ивентов промоушена в июне. Отметим, что Шавкат занимает 15-ю строчку в рейтинге претендентов, а Нил - десятую.

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34-летний Мэгни на семь лет старше своего вероятного оппонента, а еще у него 34 профессиональных поединка за плечами, в то время как Рахмонов провел лишь 15. Зато у казахстанца "чистый" рекорд, без единого поражения. А вот у Мэгни аж восемь неудачных выступлений, семь из которых случились в UFC.

Свое первое поражение Нил потерпел в седьмом по счету противостоянии. На турнире Combat USA в 2011 году он проиграл в первом же раунде своему соотечественнику Эндрю Трэйсу. Он попался на "гильотину", после чего не смог выкарабкаться. В итоге Мэгни сдался.

В 2013-м он успешно дебютировал в UFC, но до конца календарного года провел еще два поединка, в которых проиграл. Бразилец Сержиу Мораес задушил Нила в первом раунде, поймав соперника на "треугольник". А польский американец Сет Базински победил Мэгни единогласным решением - 29:28.

Затем американец одержал семь побед подряд, после чего встретился с бывшим на тот момент претендентом на пояс в среднем весе, мастером джиу-джитсу Дэмианом Майей из Бразилии. Во втором раунде Мэгни отдал спину сопернику, который провел образцовый удушающий прием (первые 40 секунд видео):

В августе 2016-го Нил впервые проиграл техническим нокаутом. Это случилось на UFC 202, когда в конце первого раунда американец Лоренц Ларкин финишировал Мэгни. Сначала Лоренц "уничтожил" левую ногу Нила мощнейшими лоукиками, а в конце завершил дело коварными ударами локтями, после которых рефери остановил поединок.

Спустя год Мэгни потерпел очередную неудачу. На 215-м номерном турнире его в первом же раунде задушил бразилец Рафаэль Дос Аньос. В третий раз Нил проиграл бразильцу, и снова это случилось после сабмишена. В этом случае Мэгни попался на "ручной треугольник".

В ноябре 2018 года Мэгни оказался, вероятно, в самом жестком нокауте за всю карьеру. Это случилось в противостоянии с аргентинцем Сантьяго Понзиниббио. В середине четвертого раунда главного боя вечера Понзиниббио отправил Нила на канвас брутальным нокаутом.

Тут же можете заметить, что во второй раз в карьере Мэгни проиграл нокаутом, и здесь вновь соперник хорошо "обработал" ногу американца. Ларкин за четыре минуты настрелял 13 точных лоукиков против Нила, а Понзиниббио в своем поединке сделал 21 лоукик за три с половиной раунда.

Свое последнее поражение Мэгни потерпел в начале прошлого года, когда в главном поединке вечера единогласным решением уступил Майклу Кьезе - 49:46. Особо вопросов по исходу быть не могло, ведь более 15 минут из 25 проведенных в бою Кьеза контролировал Мэгни в партере. 

Итоговая статистика поражений у Нила следующая: четыре сабмишена, два нокаута и два решения. Четырежды он проигрывал другим американцам, три раза бразильцам (всем - сдачей) и один раз аргентинцу.

Решением он проиграл Базински и Кьезе, и оба большую часть поединка контролировали Нила в партере. Это и сыграло ключевую роль в судейских подсчетах. Те, кому Мэгни проиграл сабмишеном, заметно превосходили его в навыках борьбы и джиу-джитсу.

Ларкину и Понзиниббио он проиграл из-за классного геймплана оппонентов, которые посчитали ноги американца слабым местом и не прогадали. 

Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни. Фото 1

В потенциальном бою с Рахмоновым у Мэгни могут возникнуть проблемы из-за хорошей борьбы казахстанца. Более того, у Шавката отличные сабмишены, и он уже душил оппонентов семь раз (три раза - сзади, по две "гильотины" и "треугольника").

В прошлом году "Номад" заставил сдаться черного пояса по джиу-джитсу Мишела Празереса, который проиграл сабмишеном впервые за свою 21-летнюю карьеру в ММА.

Поэтому стилистически Рахмонов - "настоящий ад" для Мэгни, ведь казахстанец очень силен и опасен и в стойке, и в партере. Если американец примет (либо уже принял) бой с Шавкатом, то он пойдет на большой риск.

Напомним, что на данный момент Мэгни идет на серии из двух побед.

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США

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