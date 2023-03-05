Шавкат Рахмонов - Джефф Нил. Видео полного боя с ярким финишем

В Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоялся турнир UFC 285, в основном карде которого встретились бойцы из топ-10 полусреднего дивизиона - казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) и американец Джефф Нил (15-5), сообщают Vesti.kz.

Поединок закончился досрочной победой Номада. Казахстанец заставил соперника сдаться в третьем раунде после удушающего приема.

Предлагаем вашему вниманию видео полного боя Рахмонов - Нил.

Добавим, что для Рахмонова это 17-я победа в 17 боях в ММА (пять в UFC). Причем казахстанец все свои поединки завершил досрочно. Также Шавкат стал первым бойцом, которому удалось финишировать Нила в UFC.