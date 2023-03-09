"Сейчас Дана Уайт на его стороне". В США оценили успех Рахмонова в UFC и шансы на титул

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:21
©instagram.com/shavkatrakhmonov94

Казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) может рассчитывать на бой с любым бойцом из топ-5 рейтинга после громкой победы над американцем Джеффом Нилом (15-5). Такое мнение обозреватель портала allaccessmma.com Роб Бартл высказал в беседе с корреспондентом Vesti.kz. Эксперт объяснил такой карт-бланш и выбрал самого яркого соперника Номаду.

5 марта в Лас-Вегасе (США) Рахмонов в основном карде на турнире UFC 285 выиграл сабмишеном у Нила в третьем раунде. Для него эта победа стала 17-й в 17 боях. Причем все свои поединки казахстанец завершил досрочно, в том числе пять в UFC. 

"Прямо сейчас Рахмонов выглядит как самый неудержимый боец в полусреднем весе. Ему все по силам. Он выигрывает досрочно каждый бой, побеждает каждого выбранного для него соперника. Последние два успеха над Мэгни и Нилом окончательно утвердили его в роли претендента (на титул). Сейчас Дана Уайт на его стороне. В данный момент Шавкат привлек внимание аудитории и получил право на большой бой. Я думаю, что следующим соперником в любом случае будет какой-нибудь боец из топ-5. Для Шавката лучшим вариантом был бы поединок против Ковингтона - он добавит шума карьере казахстанца", - отметил Бартл.

Казахстанцы атаковали бойца UFC после вызова от Шавката Рахмонова

Отметим, что сразу после боя Рахмонов вызвал Колби Ковингтона на бой. Помимо этого, казахстанцу предложили встретиться с Белалом Мухаммадом.

Если вы еще раз хотите насладиться великолепной победой Рахмонова, смотрите видео боя по этой ссылке.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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