Сестра Шавката Рахмонова прокомментировала свой "переход" в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 13:52
©Naiza

Девушка-боец из Казахстана Сора Рахмонова готова к выступлениям в UFC, сообщают Vesti.kz. В интервью "Вестнику ММА" она назвала сроки перехода в сильнейший промоушен смешанных единоборств в мире.

26 мая Рахмонова победила нокаутом россиянку Валерию Карыгину на турнире Naiza FC 51, прошедшего в Алматы. После победы она обратилась к Дане Уайту и намекнула о желании попасть в UFC. Стремление Соры поддержал и ее брат Шавкат Рахмонов, выступающий в UFC в полусреднем весе.

– Были ли какие-то разговоры, что тебя могут подписать в UFC? Очевидно, что у тебя сейчас звездная фамилия, плюс то, что ты сейчас показала в этом бою – очень крутая ударка. То, что в UFC любят. Ты отказывалась от борьбы, накидывала злые локти, колени, работала серийно. По UFC есть разговоры с тренером, с менеджером?
– Нурбек Карабала (глава лиги Naiza) говорит, что после этого боя либо в UFC, либо на Dana White Contenders, наверное, буду драться. После этого боя, наверное. Честно говоря, борьба у меня тоже хорошая. Просто, самое главное, нужно в себя верить. И стойка у меня хорошая. Это у меня в крови – казахская кровь!

- А чувствуешь ли ты, что уже готова?
- Конечно, я готова. Мне 24 года. Просто надо в себя верить. Я раньше очень сильно переживала, сейчас у меня такого нет. Психологически и морально я готова.

В ММА Сора Рахмонова провела пять боев, в которых одержала четыре победы, из которых три досрочно. Ее брат Шавкат Рахмонов выступает в UFC с октября 2020 года - казахстанец провел пять поединков и все выиграл досрочно.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:52
UFC
Сестра Шавката Рахмонова прокомментировала свой "переход" в UFC
Вчера , 21:21
UFC
Рахмонов обратился к Казахстанскому Макгрегору
Вчера , 18:42
UFC
Названа выгода UFC от подписания казахстанца Асу Алмабаева
Вчера , 17:06
UFC
Шавкат и Сора Рахмоновы могут войти в историю UFC
Вчера , 13:05
UFC
Асу Алмабаев раскрыл причину непобедимости Шавката Рахмонова
Вчера , 12:18
UFC
Стали известны сроки следующего боя Шавката Рахмонова в UFC
27 мая, 21:14
UFC
Казахский боец из Китая нокаутировал соперника на турнире за контракт с UFC
27 мая, 18:32
UFC
Девушка-боец из Казахстана заявила о желании стать чемпионкой UFC
27 мая, 10:59
UFC
Сестра Шавката Рахмонова захотела в UFC
27 мая, 09:03
UFC
Асу Алмабаев прокомментировал свой дебют в UFC
© 2008 - 2023 ТОО «EML»