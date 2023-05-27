Сестра Шавката Рахмонова захотела в UFC

Девушка-боец ММА из Казахстана Сора Рахмонова, которая является родной сестрой полусредневеса UFC Шавката Рахмонова, намекнула на переход в самый сильнейший промоушен мира, передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне Сора выступила на турнире Naiza FC 51 в Алматы, где одержала досрочную победу над чемпионкой промоушена в минимальном весе россиянкой Валерией Карыгиной. Бой завершился техническим нокаутом во втором раунде.

На своей странице в Instagram Рахмонова опубликовала видео своей победы и обратилась с вопросом к президенту UFC Дане Уайту: "UFC?", - отметила Сора.

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