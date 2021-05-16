Сестра чемпионки UFC из Кыргызстана потерпела досрочное поражение

36-летняя Антонина Шевченко из Кыргызстана потерпела поражение от 32-летней американки Андреа Ли по прозвищу КГБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на турнире UFC 262 в Хьюстоне (Техас, США) и прошел в наилегчайшем весе.

Бой завершился во втором раунде, когда за восемь секунд до перерыва Шевченко сдалась после приема "рычаг локтя".

Напомним, что Антонина Шевченко является родной сестрой чемпионки этого дивизиона - Валентины Шевченко.

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