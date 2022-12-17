Сергей Морозов и Дамир Исмагулов провели дуэли взглядов перед боями в UFC

Казахстанские бойцы Сергей Морозов и Дамир Исмагулов провели дуэли взглядов со своими соперниками, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Завтра, 18 декабря, они примут участие в турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (Невада, США).
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Соперником Морозова станет американец Джорни Ньюсон. Их противостояние откроет кард турнира.
Исмагулов же выйдет в клетку против россиянина Армана Царукяна. Этот бой станет соглавным событием турнира.
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