Сергей Морозов и Дамир Исмагулов провели дуэли взглядов перед боями в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 07:58
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Казахстанские бойцы Сергей Морозов и Дамир Исмагулов провели дуэли взглядов со своими соперниками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Завтра, 18 декабря, они примут участие в турнире UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе (Невада, США).

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Соперником Морозова станет американец Джорни Ньюсон. Их противостояние откроет кард турнира. 

Исмагулов же выйдет в клетку против россиянина Армана Царукяна. Этот бой станет соглавным событием турнира. 

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Метки:
Морозов Сергей UFC Исмагулов Дамир

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