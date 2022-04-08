"Сенсация" из UFC согласился на бой с Рахмоновым. Подробности

Американский боец UFC Нил Мэгни (26-8) согласился на бой с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (15-0), сообщает mma.express.

По информации журналиста Майка Бона, бой Мэгни - Рахмонов находится в разработке матчмейкеров американского промоушена.

Ранее Рахмонов бросил вызов Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация". Американец выразил готовность выйти с Рахмоновым, но при условии, если это имеет смысл для его восхождения в дивизионе.

"Американец изначально казался равнодушным к идее драться с Рахмоновым, заявляя, что его интересуют только высокорейтинговые бойцы, но позже передумал и принял вызов", - пишет источник.

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Напомним, что к текущему моменту на счету Рахмонова, занимающего 15-е место в рейтинге UFC в полусреднем весе, три досрочные победы в трех боях в UFC.

Мэгни, занимающий девятое место в этом же дивизионе, в своем последнем бою одолел своего соотечественника Макса Гриффина и вышел на серию из двух побед. Поединок состоялся в марте этого года.

Кроме того, недавно стало известно об условиях, которые Рахмонов назвал для боя со шведским файтером чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

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