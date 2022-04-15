"Сенсация" из UFC объявил о бое с Шавкатом Рахмоновым

Американец Нил Мэгни (26-8) проанонсировал бой против казахстанца Шавката Рахмонова (15-0) в UFC, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стала известна дата противостояния в полусреднем весе, а Мэгни по прозвищу "Гаитянская сенсация" - подтвердил заинтересованность в поединке.

"Нил Магни подвергнет испытанию непобедимого Шавката Рахмонова 🔥", - подписал анонс к встрече в октагоне американский боец.

Немного позже он продублировал пост со словами: "Это снова мы! 😈".

Станет для него "адом", или почему бой с Рахмоновым - приговор для Нила Мэгни

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