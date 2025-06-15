Сенсационным исходом закончился бой UFC Усман - Бакли в весе Рахмонова

В Атланте (Джорджия, США) завершился бойцовский турнир UFC Fight Night. В главном событии вечера состоялся поединок между топовыми представителями полусреднего веса - экс-чемпионом из Нигерии Камару Усманом (21-4) и американцем Хоакином Бакли (21-7), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой между 38-летним Усманом и 31-летним Бакли был рассчитан на пять раундов. Он завершился победой Камару единогласным решением судей - 49-46, 49-46, 48-47.

Для Усмана это был первый бой с октября 2023 года. Он вернулся на победную тропу после трех поражений кряду. Это его первый успех с ноября 2021 года. Его новый рекорд в UFC - 16-3.



А вот у Бакли прервалась серия из шести побед. Он проиграл впервые с декабря 2022 года. Его новый рекорд в лучшей лиге мира - 11-5.

Отметим, что перед этим поединком Усман занимал пятую строчку в рейтинге претендентов полусреднего веса, а Бакли шел на седьмом месте. Причем букмекеры называли Бакли фаворитом противостояния, так как Усман давно не выходил в клетку и шел на серии из трех поражений.

Добавим, что в этом же весе топ-3 замыкает непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

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