Камбэком с избиением завершился бой в весе Рахмонова на турнире UFC

Настоящим камбэком обернулся бой двух полусредневесов на турнире UFC Fight Night в Атланте (Джорджия, США). В предварительном карде ивента встретились американец Филип Роу (11-5) и конголезец Анж Луза (10-5-0-1), сообщают Vesti.kz.

Стартовые два раунда прошли с преимуществом Лузы, но в третьем раунде случилось что-то невероятное: Роу продемонстрировал страшную нацеленность и выносливость, избив оппонента и одержав волевую победу нокаутом.

Как стало известно после окончания боя, перед заключительным третьим раундам Луза вел по судейским запискам со счетом 20-18.

UFC Fight Night 257 : Prelims .

Kamaru Usman vs. Joaquin Buckley.

State Farm Arena, Atlanta, Georgia.



Phil Rowe (W) TKO Knee, Standing Strikes vs Ange Loosa



Referee doesn’t see the mouthpiece fly loose , left in the octagon on the ropes.



Over a minute without the mouthpiece! pic.twitter.com/6XVJo2lsS9