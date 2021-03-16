Сборы за пределами Казахстана, американская виза и не только. Факторы, которые помогут казахстанцам достигнуть хороших результатов в UFC

Димаш Тулегенов

Казахстанские бойцы UFC в настоящий момент не имеют анонсированных поединков, но, разумеется, продолжают тренироваться. Положительные показатели в лучшем промоушене имеют лишь Шавкат Рахмонов (13-0) и Дамир Исмагулов (19-1), который в лиге представляет как Казахстан, так и свою родину - Россию. Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о том, какие изменения значительно помогли бы местным файтерам в UFC.

В первую очередь следовало бы отметить наличие тренировочных сборов за границей, а лучше - в США. Никаких проблем с этим нет у Марии Агаповой (9-2), которая сразу же переехала в Штаты на постоянной основе, а теперь тренируется и проживает только там. Частично этому последовал и Жалгас Жумагулов (13-5), который недавно отправился в Америку, чтобы тренироваться в известном зале American Top Team (ATT), где занимается и Агапова.

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У остальных же зарубежных сборов, в принципе, нет. Если не говорить о Дамире, который иногда готовится в России или Таиланде. Вернее сказать, что практически у всех был опыт таких сборов, но систематически они в календарь бойцов не вошли. Но это очень важно, потому что в таких залах, как АТТ, собраны десятки файтеров мирового уровня, самых разных стилей, там спортсмен может вырасти во всех аспектах. Даже если не США, то можно отправиться в тайский Tiger Muay Thai либо на сборы в Дагестан, чтобы улучшить функциональную подготовку и борьбу.

Не менее важную роль играет наличие американской визы. Она, кстати, есть и у Армана Оспанова (11-3), который недавно вновь выразил надежду, что дебют в UFC состоится скоро. Виза, во-первых, дала бы возможность проходить сборы там, а во-вторых, у бойцов появилось бы больше шансов выступать в октагоне.

Это связано с количеством турниров, проводимых в Штатах. В этом году уже состоялись девять ивентов, шесть из которых прошли в США, а еще три - в ОАЭ. В Эмиратах успели выступить Сергей Морозов (16-5) и Жумагулов.

В 2020 году UFC организовал 41 турнир, 30 из которых прошли в США. Еще девять - в ОАЭ (там выступили Жумагулов и Рахмонов), по одному - в Новой Зеландии и Бразилии (еще до пандемии). Также стоит отметить, что коронавирус помешал промоушену провести первый турнир в Казахстане, который был запланирован в июне в Нур-Султане.

Но даже если показатели 2020 года можно назвать "пандемийными" и не совсем прозрачными, то рассмотрим 2019-е и 2018 годы.

Сезон-2019: 42 турнира. 22 из них - на территории США, по три - в Канаде и Бразилии, по два - в Австралии и России, по одному - в Южной Корее, Сингапуре, Дании, Мексике, ОАЭ, Китае, Уругвае, Швеции, Великобритании и Чехии.

Сезон-2018: 38 турниров. 22 из них - на территории США, по три - в Канаде и Бразилии, по два - в Австралии, Великобритании и Китае, по одному - в Сингапуре, Германии, России и Аргентине.

Из всех этих стран никакие визы казахстанцам не понадобятся только в России, ОАЭ, Бразилии и Аргентине. В остальных случаях нужно будет делать визу, но американскую, как правило, получить сложнее.

Ввиду коронавируса, который продолжается уже второй год, команда UFC максимально сократила количество стран, в которых она организует турниры. Поэтому последний ивент, прошедший не в США и не в ОАЭ, состоялся 14 марта 2020 года в Бразилии. Это был первый вечер боев, который прошел без болельщиков на трибунах.

Но боев в США все равно гораздо больше, чем в ОАЭ, поэтому казахстанцам нужно всерьез задуматься о заокеанском опыте, где гораздо больше возможностей для выступлений и условий для тренировок. Поединки на территории США - это еще больше узнаваемости для спортсменов, особенно это будет сказываться при полных трибунах.

Еще один немаловажный фактор - наличие личного тренера, который будет отправляться с бойцом на каждый турнир. Одна из проблем заключается в том, что к последним выступлениям Жумагулов и Морозов готовились, пусть и не в Казахстане, но в ОАЭ, со своей же большой командой. Arlan MMA Pro Team в немаленьком составе отправилась в Эмираты, но файтеры вновь тренировались с теми, кого они и так прекрасно знают.

Не лучшим образом это сказалось и на выступлениях. Ведь бойцам для роста нужно не стоять на месте, а двигаться дальше, проходить сборы в новых местах, с новыми спарринг-партнерами, ставить акценты на разных аспектах. Но спортсмены оказались в привычных условиях, за исключением того, что зал был другой, не в Казахстане, а в ОАЭ. А еще больше усугубляет сей факт, что в этой команде лишь они достигли уровня UFC, тем самым, Жумагулов и Морозов не могут прыгнуть выше потолка, если они и без того выделяются в Arlan.

Хороший пример - бой Жумагулова. Между раундами активнее всех ему подсказывал Морозов - такой же боец, как он сам. Разумеется, Сергей опытен и может помочь другу, одноклубнику. Но следует понимать, что тренер - на то и тренер. Сильный наставник смотрит на бои и видит то, чего не заметит действующий спортсмен. Он должен отличаться тактической подкованностью, более глубокими знаниями, ставить план на поединок, отталкиваясь в том числе от соперника. А в перерывах давать советы и вносить корректировки должен он, тренер. И это при всем уважении к товарищам по команде.

Если Жалгас и Сергей будут всегда рядом со своими основными тренерами, которые возьмут на себя инициативу во время поединков, не побоятся что-то изменить в тактике уже в ходе противостояния, то результаты будут другими. Если к этому прибавить тренировки в США, то это еще один огромнейший плюс. А наличие американской визы избавит казахстанских спортсменов от неопределенности касательно следующих боев.

Что касается сборов и визы США, то это необходимо и для Рахмонова. Да, он победил в дебюте, но дальше нужно ставить цели еще выше, поэтому необходимо расти во всех планах. Сейчас он является частью новой амбициозной команды DAR Team Pro, но Шавкату, безусловно, нужно будет пройти сборы и за пределами Казахстана.

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Напомним, ранее стало известно об увольнении обидчицы Агаповой из UFC.

Фото: Fightnews.info (1), UFC (2), ESPN (3,4)©️