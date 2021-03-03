Порье, Масвидаль и Петр Ян, или с кем теперь будет тренироваться отправившийся в США Жумагулов

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец наилегчайшего веса Жалгас Жумагулов (13-5), выступающий в UFC, отправился на тренировочные сборы в США, где будет заниматься во всемирно известном зале - American Top Team (ATT). Об этом заявили представители команды Arlan MMA Pro, членом которой и является Жумагулов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об АТТ, а также отметил главных звезд, тренирующихся там.

Зал АТТ был открыт в 2002 году в городке Коконат Крик, который находится неподалеку от Майами и расположен в штате Флорида. Открыл его Рикордо Либорио, ранее являвшийся членом команды бразильской Top Team. Помогал ему в этом Дэн Ламберт, который сейчас известен как владелец АТТ.

В этом зале тренируются десятки топовых мировых бойцов смешанного стиля. Туда приезжают оттачивать свои навыки спортсмены из разных стран мира, говорящие на разных языках, а еще бывало и такое, что в метрах друг от друга могли тренироваться принципиальные соперники. Настолько высокий уровень в АТТ.

Можно начать с того, что Жумагулов будет не первым казахстанцем в зале, ведь там уже долгое время занимается Мария Агапова (9-2), также выступающая в UFC.

Из действующих и бывших чемпионов UFC, тренирующихся в АТТ, можно отметить Аманду Нуньес (20-4),(16-4),(21-9),(19-6-1),(27-6-0-1) и Петра Яна (15-1).

Также там занимаются еще несколько россиян, среди которых Алексей Олейник (59-15-1), Омари Ахмедов (21-5-1), Муслим Салихов (17-2), Мовсар Евлоев (14-0) и другие. Так что Жалгас, все еще не говорящий по-английски, там не затеряется.

Одной из главных звезд зала является Хорхе Масвидаль (35-14). Неподалеку можно встретить уже бывшего средневеса UFC - Йоэля Ромеро (13-5). Нескромная компания и у бразильцев, среди которых выделяются Педро Муньоз (19-5-0-1), Марлон Мораес (23-8-1), Эдсон Барбоза (21-9), Тьяго Сантос (21-8), Гловер Тейшейра (32-7) и другие.

Среди русскоязычных есть еще представитель Беларуси(30-20-0-2), а также небитый украинский полусредневес(25-0), который дышит в спину рекорду Хабиба Нурмагомедова (29-0). Также отметим, что ранее в АТТ тренировались(16-2),(28-15-0-1) и другие бойцы.

Тренироваться есть с кем, это и близко не сравнить с уже привычными для Жалгаса условиями в актюбинском зале Arlan MMA Pro. Тут бойцы становятся чемпионами и прогрессируют, делают друг друга сильнее. Поэтому Жумагулову эти сборы пойдут только на пользу.

В зале есть и несколько потенциальных соперников казахстанца. Самым известным из них является бразилец Алешандре Пантожа (23-5), занимающий пятое место в рейтинге претендентов наилегчайшего дивизиона.

Будет интересно посмотреть, насколько велика разница между подготовкой дома и в одном из лучших залов мира. Если вслед за Жумагуловым туда отправится кто-то из других казахстанцев, то это будет прекрасно. Файтеры, даже такие опытные, как Жалгас, должны продолжать расти и учиться чему-то новому. Поездка в АТТ - это новый опыт, которого ранее у Жумагулова не было.

Напомним, что на счету 32-летнего казахстанца два боя в UFC. В обоих случаях он проиграл судейским решением.

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