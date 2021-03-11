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"Эй, UFC, не понимаю, почему вы не продвигаете эту финиш-машину". Что говорят о Рахмонове иностранные фанаты

Бойца оценивают очень высоко.

"Эй, UFC, не понимаю, почему вы не продвигаете эту финиш-машину". Что говорят о Рахмонове иностранные фанаты
Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанский проспект полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (13-0) все еще не получил соперника и дату на второй бой в рамках промоушена. Возвращения "Номада" в клетку ждут не только в Казахстане, но и за рубежом. Корреспондент Vesti.kz нашел и собрал воедино самые интересные высказывания иностранных любителей ММА за последний месяц, посвященные Рахмонову.

Шавкат дебютировал в лучшей лиге мира в октябре 2020 года, хотя подписал контракт с промоушеном еще задолго до этого. Несколько раз у бойца команды DAR Team Pro срывались поединки, но на UFC 254, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ) прошлой осенью, казахстанцу удалось показать себя во всей красе. В первой же пятиминутке Рахмонов задушил опытнейшего бразильского файтера Алекса "Ковбоя" Оливейру (22-9-1-2).

В декабре Рахмонов заявил, что планирует выступить в марте 2021 года, а спустя некоторое время это подтвердил и менеджер бойца - Саят Абдрахманов. Была информация, что Шавкат выступит в конце марта либо начале апреля. Но, по состоянию на 11 марта, никакой информации о следующем поединке все еще нет.

Возвращения Рахмонова в клетку заждались как казахстанские болельщики, так и фанаты из других стран. 

Один из пользователей из США в начале марта задался следующим вопросом: "Почему у Рахмонова все еще не запланирован следующий бой?".

Другой любитель смешанных единоборств, проживающий в Саудовской Аравии, обратился напрямую к UFC через социальную сеть Twitter: "Эй, UFC, Дана Уайт, не понимаю, почему вы не продвигаете эту финиш-машину - Шавката Рахмонова? У него рекорд 13-0 (сто процентов финишей). Он лишь раз затянул бой до третьего раунда! Али Абдель-Азиз (известный ММА-менеджер, ведет дела Хабиба Нурмагомедова, Камару Усмана, Генри Сехудо, Хамзата Чимаева и многих других знаменитых бойцов - прим. ред.), возьми его в свое королевство!", - заключил пользователь. 

Анхель из штата Техас (США) написал следующее: "Шавкат Рахмонов - еще один небитый проспект, не получивший той доли хайпа, которой он заслуживает". С этим, кстати, трудно не согласиться. 

Фанат из Австралии тоже не понимает, почему в мире ММА так мало внимания уделяют казахстанскому полусредневесу: "Я не знаю, почему никто не говорит о Шавкате Рахмонове. У чувака 13-0 (13 финишей). Дайте ему хайпа!". 

Американец Джеймс также оценил перспективы Шавката, заявив, что тот может показать себя в 2021 году: "Замечательная статья на сайте Fight Site! Если бы я мог добавить одно имя, то назвал бы Рахмонова. Думаю, у него большой потенциал". 

Напомним, что до перехода в UFC Рахмонов являлся чемпионом в лиге М-1 Global. В настоящий момент он входит в топ-10 бойцов UFC с самыми впечатляющими рекордами без поражений. 

Фото: UFC©️

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Метки:
Караганда MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Рахмонов Шавкат Абдрахманов Саят Усман Камару Чимаев Хамзат

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