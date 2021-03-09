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С Рахмоновым, пятью россиянами, братом Хабиба, но без Адесаньи. Обновленный топ-10 непобежденных бойцов UFC

В лидерах всего два бойца из США.

С Рахмоновым, пятью россиянами, братом Хабиба, но без Адесаньи. Обновленный топ-10 непобежденных бойцов UFC
Шавкат Рахмонов. Фото: UFC©️
Новости спорта Смешанные UFC
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Чемпион среднего веса UFC Исраэль Адесанья (20-1) потерпел первое поражение в карьере, проиграв решением лучшему полутяжеловесу организации Яну Блаховичу (28-8). Тем самым нигериец упустил лидерство в списке лучших небитых бойцов UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об обновленном рейтинге ярчайших непобежденных файтеров, среди которых есть и Шавкат Рахмонов (13-0).

Казахстанец, на счету которого пока лишь один бой в UFC, все еще находится в ожидании анонса второго поединка. У бойца команды DAR Team Pro 13 побед в 13 проведенных схватках. Он по праву считается одним из наиболее перспективных проспектов полусреднего дивизиона. Благодаря завидному профессиональному рекорду Шавкат входит в топ-10 лучших небитых бойцов UFC.

Лидером этого списка после завершения карьеры Хабиба Нурмагомедова (29-0) был именно Адесанья. Но в своем 21-м бою Исраэль потерпел поражение, которое принял более чем достойно. Теперь лидерство удерживают пять бойцов, у которых на счету 14 побед и ни одного поражения.

Один из них может вскоре единолично возглавить рейтинг - это российский полутяжеловес Шамиль Гамзатов (14-0). На турнире, который пройдет 10 апреля, он встретится с корейцем Да Ун Джангом (13-2-1). Это будет второе выступление Шамиля в UFC. Если он победит в бою, то единолично возглавит список.

Также на одной ступени с ним: Брайс Митчелл (США, 14-0), Мовсар Евлоев (Россия, 14-0), Шон Брэди (США, 14-0) и Аскар Аскаров (Россия, 14-0-1), для которого следующий поединок может стать титульным.

Далее идут бойцы с 13 победами. Среди них выделяется россиянин Алиасхаб Хизриев (13-0), у которого 10 апреля также пройдет бой. Он сразится с Кайлом Дакасом (10-1).

Прямо сейчас идентичные рекорды имеют: Джек Шор (Уэльс, 13-0), Оттман Азайтар (Марокко, 13-0), Александр Романов (Молдова, 13-0), Умар Нурмагомедов (Россия, 13-0), а также сам Рахмонов. 

Напомним, что следующий бой Рахмонова планировался на конец марта либо начало апреля, но на данный момент никакой информации все еще нет.

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Метки:
Караганда MMA UFC Нурмагомедов Хабиб Рахмонов Шавкат

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