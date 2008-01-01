"Самый серьезный боец". Комментатор UFC ТВ оценил шансы Жумагулова и раскрыл сильные стороны соперника

Димаш Тулегенов

Комментатор телеканала UFC ТВ Олег Володин обсудил с корреспондентом Vesti.kz предстоящий бой казахстанца Жалгаса Жумагулова (13-4) и представителя Швеции Амира Альбази (13-1). Он отметил сильные и слабые стороны файтеров, а также дал свой прогноз на этот поединок.



Ровно месяц остался до турнира UFC 257, который возглавит бой с приставкой "супер" между легковесами Дастином Порье (26-6-0-1) и Конором МакГрегором (22-4). В предварительном карде этого ивента, который пройдет на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), выступят два казахстанских бойца - Жумагулов и представитель легчайшего веса Сергей Морозов (16-4), для которого поединок против Умара Нурмагомедова (12-0) станет дебютным в промоушене.



О сильных сторонах Альбази и как их можно обойти



"Альбази - очень крутой джитсер, и он в очередной раз это доказал в поединке против Малколма Гордона. Причем он опасен из любой позиции - и сверху, и со спины. Лично для меня Альбази - самый серьезный соперник в карьере Жалгаса.

Швед даже в стойке неплох, хотя у него это бывает всплесками. Но у него есть очевидные слабости. Например, если на него давить и при этом держать дистанцию, с которой можно реагировать на выпады в ноги, то все его сильные стороны можно нивелировать. Так действовал Хосе Торрес, который нанес Альбази единственное поражение в карьере. И это может принести успех Жумагулову".



В чем будет преимущество Жумагулова



"Другой фактор - выносливость. Альбази подседает в третьем раунде. И вряд ли в этом бою что-то изменится. У Жалгаса в этом плане будет преимущество. Жумагулов - очень стойкий боец, которого нереально сложно финишировать. Но и сам он почти не заканчивает свои бои досрочно, из-за чего часто становится жертвой судейских решений. Так было и против Пайвы. Я считаю, что Жалгас забрал там два раунда".



Какие факторы станут ключевыми и как завершится поединок



"Нокаута здесь не будет. И удерживать Жумагулова в партере Альбази вряд ли сможет. Очень сложный бой для прогноза, и букмекеры неслучайно дают на них примерно равные коэффициенты. Я вижу следующий сценарий: Жалгас будет работать первым номером, и ему важно не пропустить тейкдаун навстречу - Альбази хорошо это делает. Все будет зависеть от двух факторов. Первый: активность и агрессия. Тут отдаю предпочтение Жумагулову, потому что он постоянно давит и идет вперед. Второй: успешность переводов в партер от Альбази. На бумаге бой очень близкий. Не рискну выбрать победителя, но все наверняка дойдет до решения".



О перспективах Жалгаса и Амира в UFC



"Если говорить о перспективах обоих, то матчмейкеры UFC любят сводить между собой либо двух бойцов, которые выиграли предыдущие бои, либо тех, кто проиграл. А еще один вариант - сводить двух проспектов, и победитель этого боя начинает рассматриваться как потенциальный топ. Думаю, это как раз тот случай. А вообще, в наилегчайшем весе, учитывая короткий ростер, сейчас даже одна победа может продвинуть бойца в топ-15. Так было с Альбази, кстати. Так что победа Жалгаса железно выдвинет его в топ-15", - заключил Володин.



Отметим, что для обоих бойцов это будет второй поединок под эгидой UFC. Спортсмены дебютировали в лиге летом этого года с разницей в неделю. Сначала Жумагулов спорным решением уступил бразильцу Раулиане Пайве (20-3), а спустя семь дней Альбази в первом раунде задушил канадца Гордона (12-5).



Изначально Жумагулов и Альбази должны были встретиться в конце ноября, но Жалгас не успел вовремя решить все вопросы по поводу рабочей визы в США, поэтому поединок перенесли на январь.



Турнир UFC 257 состоится в ночь с 23 на 24 января следующего года, на котором лицом к лицу могут встретиться непримиримые соперники - МакГрегор и Хабиб Нурмагомедов (29-0).