Самый невезучий парень UFC из Казахстана остался без соперника за день до боя

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 07:17
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов должен был вернуться в октагон в эти выходные, но, увы, ему снова не суждено подраться, сообщают Vesti.kz.

Соперник Жумагулова бразилец Фелипе Бунес снялся с боя из-за травмы. Поединок был намечен на 17 июня в рамках турнира UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Напомним, что изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил бразилец Рафаэль Эстевам. Однако последний не смог сделать вес и бой отменили. На этом фоне Жумагулова назвали "самым невезучим парнем в UFC".

Ранее Жумагулов заявил о намерении продолжить карьеру в UFC.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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