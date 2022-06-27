Самый непонятный выбор, или кого Рахмонов вызвал на бой в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Непобежденный боец из Казахстана Шавкат Рахмонов (16-0) близок к дебюту в топ-10 рейтинга полусреднего веса UFC. После четвертой победы в промоушене "Номад" назвал имена трех потенциальных соперников. Корреспондент Vesti.kz оценил выбор Рахмонова.

Сразу после победы над Нилом Мэгни (26-9) Рахмонов дал интервью экс-чемпиону UFC Майклу Биспингу в октагоне. Его последними словами был вызов опытного ветерана - 39-летнего американца Стивена Томпсона (16-6-1).

На пресс-конференции после турнира UFC Vegas 57 Шавкат, отвечая на вопрос о следующем сопернике, назвал того же Томпсона, а также 37-летнего Хорхе Масвидаля (35-16) и 38-летнего Ника Диаса (26-10-0-2).

Безусловно, лучшим вариантом из них является как раз Томпсон. "Вандербой" занимает седьмое место в рейтинге полусредневесов, и именно он способен хорошо "продвинуть" Рахмонова в таблице.

Стивен дважды бился за пояс чемпиона в прошлом, но стать лучшим так и не сумел. Сейчас ветеран идет на серии из двух поражений, проиграв решениями Гилберту Бернсу и Белалу Мухаммаду.

Лучшие годы Томпсона позади. Но сейчас задача Рахмонова - не выбирать более сильного и стабильного соперника, а искать из числа тех, через кого он может быстрее и спокойнее продвинуться к вершине рейтинга. А уже там казахстанец сможет конкурировать с сильнейшими на данный момент.

Вызов Масвидаля тоже является неплохим вариантом. Хорхе - одна из главных звезд UFC, и поединок с ним сделал бы Рахмонова еще более узнаваемым. "Геймбред" идет на серии из трех поражений, дважды уступив чемпиону Камару Усману, а также Колби Ковингтону.

Последнюю победу Масвидаль одержал более двух с половиной лет назад, и сейчас он уже вряд ли может рассчитывать на собственную оптимальную физическую подготовку. Рахмонов гораздо моложе, быстрее, универсальнее, у него лучше борьба и контроль, длиннее размах рук и выше рост. Поэтому для Хорхе это изначально тяжелый экзамен, и не факт, что звездный файтер захочет биться с непобежденным проспектом.

Самый непонятный выбор Рахмонова - Диас-старший (на главном фото). Бывший чемпион Strikeforce провел всего один бой за последние семь лет, девять месяцев назад досрочно проиграв другому ветерану Робби Лоулеру. Диаса нет и быть не может в рейтинге, а еще он выступает в средней весовой категории. Это будет крайне неравный бой - молодой и голодный "монстр", никому не дающий даже добраться до решения, против нетренированного и, не в обиду, старенького Ника.

Возможно, что Шавкат просто перепутал Ника с Нейтом Диасом (20-13). 37-летний полусредневес дерется редко, но все еще является действующим бойцом UFC. Временами Нейт требует у UFC боя посредством обращений в соцсетях, и иногда появляются слухи о возможной трилогии с Конором МакГрегором или долгожданной встрече Диаса-младшего с Дастином Порье.

Сейчас Нейт идет на серии из двух поражений - от Масвидаля в ноябре 2019-го и от Леона Эдварда прошлым летом. У Диаса по-прежнему огромная популярность и фан-база, но в рейтингах его уже давно нет. Рахмонову вполне по силам без особых проблем расправиться с Нейтом, но вряд ли это многих удивит. Скорее люди посчитают, что Шавкат побил "пенсионера".

В принципе, все трое бойцов, чьи имена назвал Рахмонов, уже ветераны. И разговоров со стороны недоброжелателей и хейтеров Шавката о том, что он выбрал легкий путь и чуть ли не сорокалетних оппонентов, будет не избежать. Но казахстанцу не стоит обращать на это внимание, ведь самое главное сейчас - стремительно продвигаться в рейтинге.

Ранее Рахмонов отметился уникальным достижением в UFC.

Фото: UFC©️

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