Российский боец может уйти из UFC после скандала в титульном бою

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©instagram.com/Ankalaev_Magomed

Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о поединке с поляком Яном Блаховичем на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, а главный бой вечера завершился вничью, хотя он должен был остаться за россиянином.

"Я не знаю, что сказать, я выиграл бой, мне почему-то не дали пояс. Что это такое вообще, я не знаю? Я не могу выиграть судей, которые здесь сидят, но я выиграл пояс. Я выиграл пояс, где мой пояс? Ноги? Это неважно, было мне больно или нет, но я сделал все, чтобы добыть победу. Я всегда делаю все, чтобы добыть победу. Если проигрываю в стойке, я начинаю бороться. Если проигрываю в борьбе, я бью в стойке. Я могу там и тут, мне разницы нет. Я не знаю, что это такое, буду ли я выступать - я тоже не знаю. У меня нет слов. Но все равно я хочу поблагодарить своего тренера, свой клуб, который поддерживает меня всегда. Мы свое еще заберем, у меня нет слов. Мне обидно просто", - приводит слова Анкалаева "Ночь в клетке".

Отметим, что исход соглавного боя на UFC 282 также вызывает вопросы.

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Метки:
UFC

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