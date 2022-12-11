Новый МакГрегор отметился спорной победой на UFC 282

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт (20-3), которого считают суперзвездой легкого веса и называют новым Конором МакГрегором, с большим трудом победил американца Джареда Гордона на UFC 282 в Лас-Вегасе (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой продлился все отведенные три раунда, по итогам которых судьи были благосклонны к Пимблетту (трижды 29-28). Хотя у зрителей остались вопросы к британцу, выглядевшему неубедительно в этом поединке. Более того, некоторые пользователи соцсетей считают, что Гордон не меньше заслуживал победы.

Как бы то ни было, Пэдди отпраздновал четвертую викторию в четырех боях под эгидой американского промоушена, в котором дебютировал в прошлом году.

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