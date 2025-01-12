Российский боец UFC оформил нокаут за секунду до конца поединка

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся первый турнир UFC в 2025 году. В главном карде в лимите среднего веса встретились россиянин Роман Копылов (14-3) и американец Крис Кертис (31-12), передают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на три раунда и закончился за секунду до финальной сирены. Копылов победил Кертиса техническим нокаутом. Для россиянина это вторая победа подряд, а для американца второе поражение подряд.

В главном событии ивента сошлись топовые представительницы минимального веса из Бразилии - Маккензи Дерн (15-5) и Аманда Рибас (13-6), досрочную победу одержала Дерн.

В соглавном бою аргентинский полусредневес Сантьяго Понзиниббио (31-8) удосрочил в третьем раунде гайанца Карлстона Харриса (19-7), который три года назад нокаутом проиграл казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0).

В карде турнира американский файтер наилегчайшего веса Хосе Джонсон (16-10) проиграл бразильцу Фелипе Бунесу (14-7) болевым приемом на руку в первом раунде. В прошлом году американец капитулировал перед казахстанцем Асу Алмабаевым (21-2).