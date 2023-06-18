Российский боец пообещал размазать Махачева

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 11:30
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Российский легковес UFC Арман Царукян (20-3) высказался о желании провести реванш с чемпионом промоушена и своим соотечественником Исламом Махачевым (24-1). Он заявил, что размажет действующего обладателя титула при одном условии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После победы над бразильцем Жоакимом Силвой (12-4) у 26-летнего Царукяна взяли интервью прямо в октагоне. Боец сразу же начал с громких слов:

В первую очередь я хочу сказать спасибо Силве. Никто не хотел драться со мной, а он принял поединок. Я очень ценю это. Теперь я буду первым претендентом на титул. Когда я дрался с Исламом Махачевым впервые, вы дали мне (на подготовку) три недели. Если вы дадите мне восемь недель, то я размажу его.

Первый бой между Царукяном и Махачевым прошел в апреле 2019 года. Тогда Арман проводил дебютный поединок в UFC, а Ислам одержал победу единогласным решением судей по итогам трех раундов. 

Сейчас на счету 31-летнего Махачева 13 побед при одном поражении в UFC, а у Царукяна семь выигрышей при двух неудачах.

Напомним, что менеджером Армана является казахстанец Саят Абдрахманов.

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Метки:
MMA UFC Махачев Ислам Россия Дагестан Абдрахманов Саят

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