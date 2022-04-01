Россиянин попал в топ-10 лучших бойцов ММА в мире

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, выступающий в легчайшем весе промоушена UFC, попал в список лучших по версии MMA Fighting, сообщает Р-Спорт.

По мнению экспертов, которые составили рейтинг вне зависимости от весовых категорий, россиянин занимает десятое место в мире.

Возглавил рейтинг американец нигерийского происхождения Камару Усман - чемпион UFC в полусреднем весе. Вторую строчку отдали новозеландцу Исраэлю Адесанье, который удерживает пояс чемпиона в среднем весе. На третьем месте расположился франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну - обладатель пояса UFC в тяжелом весе.



По сравнению с прошлым месяцем, Ян поднялся на две позиции. Его предстоящий соперник из США Алджамейн Стерлинг занимает в рейтинге 15-ю строчку.

Петр Ян подерется за титул со Стерлингом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США). В первом бою, состоявшемся в марте 2021 года, Ян потерял титул после дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

Отметим, что в этом поединке в углу россиянина будет находиться казахстанский менеджер, а на него Ян отправился без своих тренеров, которым было отказано в американской визе.