Риск смертной казни. Как экс-чемпион UFC попал в тюрьму из-за педофила

Автор: Димаш Тулегенов

Кейн Веласкес (14-3) - один из лучших тяжеловесов в истории не только UFC, но и всего мирового ММА. Этого американца с мексиканскими корнями любили все нейтральные болельщики, потому что они понимали, что любой бой с участием Кейна - это взрыв эмоций и демонстрация практически уникального стиля ведения поединка.

В 2019-м Веласкес потерпел жуткое поражение нокаутом от Фрэнсиса Нганну, и решил завершить карьеру в ММА. Плавно Кейн перешел в профессиональный рестлинг и, казалось, дальше жизнь Веласкеса будет протекать куда спокойнее. Но в феврале 2022-го все изменилось. О том, в какую ужасную ситуацию попал Веласкес - в материале Vesti.kz.

Веласкес женился на своей возлюбленной Мишель в 2011 году. На тот момент их дочери уже было два годика, а второй ребенок, сын, появился на свет в 2018 году. И именно с четырехлетнего сына Кейна начнется это повествование.

43-летний Гарри Гуларт был задержан полицией Санта-Клары (Калифорния, США) по обвинению в совершении сексуального насилия над детьми в одном из детских садов. Пострадавшим был как раз четырехлетний сын легенды UFC.

23 февраля Гуларта задержали, допросили, а также выдвинули несколько обвинений. Но спустя несколько дней подозреваемого выпустили на свободу под подписку о невыезде. И это, понятное дело, не могло понравиться семье пострадавших - Кейну и его супруге.

Разгневанный этим решением Веласкес решил взять все в свои руки, и помчался преследовать Гуларта на автомобиле. Помимо подозреваемого, в другой машине также находились его отчим и мать. В итоге Кейн протаранил их автомобиль, а затем открыл огонь из пистолета 40-го калибра. Целился экс-боец в Гуларта, но в итоге попал в его отчима. Благо, что ранение жизни человека не угрожало.

Веласкес практически сразу же был арестован, а 2 марта ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам. Это и покушение на убийство, и стрельба по автомобилю с людьми, и нападение с применением огнестрельного оружия, а также ряд других правонарушений.

Спустя несколько дней 39-летнему спортсмену отказали в освобождении под залог. Судья решил, что это достаточно рискованно, и что на этом Кейн может не остановиться. Ситуация была накалена до предела, ведь все происходило в штате Калифорния, а в США, как многие знают, в каждом регионе свои законы и правила.

Если присяжные примут решение, что Веласкес виновен в большей части озвученных пунктов, то он может получить срок, превышающий 20 лет лишения свободы. Но также нельзя забывать, что в Калифорнии никто не отменял смертную казнь, и она тоже может грозить Кейну. Хотя сейчас вероятность этого уже уменьшилась.

Несколько дней назад Веласкес впервые обратился к общественности с заявлением: "Моя семья и я никогда не сможем отблагодарить всех, кто выразил нам поддержку. Мы будем всегда до глубины души и от всего сердца благодарны вам за это. Ваши самоотверженные действия и добрые слова придавали мне сил в эти мрачные времена. Это сложная история, и дело продвигается медленно. Пусть Господь даст сил истинным жертвам дойти до конца. С помощью правды справедливость наконец восторжествует и начнется исцеление. Я никогда не перестану любить своих близких и всех вас. Спасибо за вашу любовь", - написал он в Twitter.

Судя по всему, никто уже не рассчитывает даже на временное освобождение Веласкеса до вынесения приговора. Поэтому Веласкес, его семья, друзья и преданные фанаты ждут новостей и надеются на самый благоприятный исход.

Ранее адвокат Веласкеса предоставил несколько десятков писем от известных людей, которые поддержали Кейна, дали ему положительную характеристику и попросили о смягчении приговора. Среди них был президент UFC Дана Уайт, давний друг Веласкеса Хабиб Нурмагомедов, а также многие другие спортсмены.

Миллионы людей по всему миру требуют освободить Веласкеса и строго наказать педофила. Для многих Кейн стал символом справедливости и бесстрашия, самоотверженности и любви в семье. Хэштег #FreeCain стал одним из самых популярных в соцсетях, он призывает выпустить Веласкеса на свободу.

Пока неясно, когда в этом деле поставят точку. Но понятно, что это очень трудные времена для всей семьи Веласкеса.

Отметим, что Кейн выступал в UFC с перерывами с 2008 по 2019 годы. Он был чемпионом тяжелого веса в 2010-11 и 2012-15-х годах.

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Фото: Daily Mail (1), MMA Mania (2)©️

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