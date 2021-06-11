Реванши в титульных боях, возвращение Нейта Диаза и проспекта казахстанского менеджера. Что смотреть на UFC 263?

Димаш Тулегенов

В ночь на воскресенье, 13 июня, в Глендейле (Аризона, США) состоится номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 263. Событие включит в себя 14 поединков, главными из которых станут бои-реванши с участием чемпионов в наилегчайшем и среднем весе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых интересных противостояниях предстоящего ивента.

Турнир будет разделен на три части - ранний предварительный, предварительный и главный кард. В первой части будет пять поединков, во второй - четыре, а в главной - еще пять.

Начало турнира - в 04:00 по времени Нур-Султана, а главные бои запланированы на 08:00.

Два боя за девять дней: устрашающий нокаутер ворвался в UFC

Стоит обратить внимание на четвертый бой раннего предварительного карда, где встретятся американские легковесы - Мэтт Фревола (8-2-1) и Терранс Маккинни (10-3). 31-летнего Фреволу заядлые фанаты UFC должны знать, он выступает в промоушене с 2018 года и уже провел пять боев. В январе текущего года он проиграл единогласным решением судей Арману Царукяну (16-2), бойцу казахстанского менеджера Саята Абдрахманова.

Но не менее интересно будет понаблюдать за 26-летним Маккинни, который проведет первый бой в UFC. Дело в том, что это уже четвертый поединок для него в 2021 году. Сезон-2019 он завершил с двумя поражениями кряду, после чего пропустил весь 2020 год. Но это пошло ему на пользу. В марте он за 16 секунд нокаутировал Дедрека Сандерса (3-3) на турнире лиги SHP, в апреле - за 17 секунд финишировал Луиса Антонио (10-5) на ивенте промоушена LFA, а на прошлой неделе, 4 июня, за 77 секунд расправился с Майклом Иризарри (11-4).

Теперь, спустя менее чем десять дней, Терранс вновь выйдет в клетку, чтобы дебютировать в UFC. Нокаутер будет предельно мотивирован, чтобы взять ярчайший старт на крупнейшей площадке в мировом ММА.

Отметим, что в этом же весе выступает казахский боец из России Дамир Исмагулов (23-1).

Начало боя - ориентировочно в 05:20 утра.

Непобежденный проспект казахстанского менеджера идет за очередным успехом

Предварительный кард турнира откроет поединок в полулегком весе между россиянином Мовсаром Евлоевым (14-0) и канадцем Хакимом Даводу (12-1-1). Интересы Евлоева представляет казахстанский менеджер Абдрахманов. В UFC на счету 27-летнего файтера из Ингушетии четыре победы в четырех боях. В январе он раздельным решением одолел Ника Ленца (30-12-2-1).

Его противником будет крепкий Даводу. 29-летний нокаутер идет на серии из пяти побед подряд. Свое единственное поражение он потерпел в дебюте в UFC, проиграв техническим сабмишеном Дэнни Генри (12-4). С тех пор он огорчил пятерых оппонентов, последним из которых был россиянин Зубайра Тухугов (19-5-1). Его Хаким победил раздельным решением в сентябре 2020 года.

Начало поединка - примерно в 06:00.

Битва топового полусредневеса и грозного любимца публики

Третий номер полусреднего веса англичанин Леон Эдвардс (18-3-0-1) собирается продлить свою беспроигрышную серию до девяти боев, чтобы стать следующим претендентом на пояс в весе казахстанца Шавката Рахмонова (13-0). 29-летний файтер не проигрывает с декабря 2015 года, когда он уступил решением нынешнему чемпиону Камару Усману (19-1). Последняя схватка с участием Эдвардса была признана несостоявшейся из-за невозможности продолжать бой после тычка в глаз со стороны англичанина. Это случилось в марте в бою с Белалом Мухаммадом (18-3-0-1).

Его соперником будет один из самых популярных бойцов UFC Нейт Диаз (20-12). 36-летний ветеран дважды выступал в 2019 году, когда победил Энтони Петтиса (24-11) и проиграл Хорхе Масвидалю (35-15). Простой составляет уже более полутора лет. Но не будем забывать, что до августа 2019-го он не бился три года. Длительный перерыв начался после двух исторических поединков против Конора МакГрегора (22-5).

Это противостояние, которое несмотря на отсутствие статуса титульного продлится все пять раундов, будет третьим по значимости. Оно начнется примерно в 09:00.

Титульный реванш в весе Жалгаса Жумагулова (13-5)

Спустя ровно полгода реванш проведут два лучших представителя наилегчайшего веса - действующий чемпион из Бразилии Дейвесон Фигейредо (20-1-1) и претендент номер один из Мексики Брэндон Морено (18-5-2). В декабре 2020 года их поединок завершился вничью после 25 минут бескомпромиссной рубки.

Беспроигрышная серия 33-летнего Фигейредо составляет шесть боев, он не проигрывал с марта 2019 года, когда уступил решением соотечественнику Жуссьеру Формиге (23-8). 27-летний Морено также не проигрывает шесть боев подряд - четыре победы и два ничейных исхода. Последняя неудача произошла в мае 2018 года. Несмотря на пять поражений, Брэндона еще никому не удавалось финишировать.

Титул чемпиона наилегчайшего веса будет оспорен в 09:45 утра.

Реванш спустя три года, только теперь уже на вершине

В главном бою вечера чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (20-1) будет защищать свой пояс против итальянского претендента Марвина Веттори (17-4). Это будет второй поединок между ними, а первый прошел в апреле 2018 года. Тогда никто из них еще и близко не был чемпионом, а Адесанья победил раздельным решением судей.

С тех пор личная неприязнь друг к другу у них только усиливалась. И вот, спустя три с лишним года, они вновь сойдутся в октагоне.

В марте Исраэль потерпел первое поражение в карьере, проиграв решением чемпиону полутяжелого веса Яну Блаховичу (28-8). Тогда "Иззи" рискнул, поднявшись на одну весовую категорию выше, чтобы завоевать второй пояс. Но поход не увенчался успехом.

Веттори после поражения от Адесаньи одержал пять побед, но лишь одна из них была досрочной. В рейтинге претендентов он занимает третье место. В апреле он достаточно уверенно разобрался с Кевином Холландом (21-7).

Главное событие UFC 263 начнется ориентировочно в 10:30.

Полностью кард ивента выглядит следующим образом (лишь одно изменение: вместо Камачо на замену вышел Маккинни):

Отметим, что бои можно будет посмотреть на платформе UFC Fight Pass, а также по телеканалу UFC ТВ.

Напомним, что прошлой ночью с поражения дебютировал в лиге PFL казахстанец Арман Оспанов (11-4).

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