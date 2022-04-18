"Реванш за брата". Инсайдер высказался о поединке Морозова в UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Журналист и инсайдер из России Игорь Лазорин поделился своим мнением с корреспондентом Vesti.kz относительно поединка между казахстанцем Сергеем Морозовым (17-5) и бразильцем Раулианом Пайвой (21-4) в UFC. Эксперт назвал это противостояние реваншем из-за истории этого боя.

Бой в легчайшем весе запланирован на турнире UFC, который состоится 26 июня в Лас-Вегасе (Невада, США). В этот же вечер свои поединки проведут непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (15-0), а также казахский файтер из Китая Сайран Нурданбек (37-10).

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"Морозов наконец-то дождался Пайву. Будет интересно, если Жалгас Жумагулов будет еще и секундантом. Такой хороший спортивный реванш. Брат за брата, как говорится. Пайва очень опасный оппонент. Думаю, что Морозов будет драться прагматично, на победу", - отметил эксперт.

Напомним, что Пайва в 2020 году единогласным решением судей победил друга и соотечественника Морозова - Жумагулова. Тогда этот поединок обернулся скандалом, так как многие посчитали, что бразилец не заслужил победы.

Ранее Морозов анонсировал у себя в соцсетях предстоящий поединок.

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