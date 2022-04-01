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Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии

Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии
©UFC
Новости спорта MMA UFC

Казахстанский боец легчайшего веса UFC Сергей Морозов (17-5) готовится к проведению четвертого поединка в американском промоушене. Его соперником может стать хорошо известный казахстанским болельщикам бразилец Раулиан Пайва (21-4). Корреспондент Vesti.kz - о том, почему это противостояние является принципиальным, а также об истории Пайвы.

Накануне 32-летний спортсмен из Актобе в соцсетях выложил пост, в котором заявил, что надеется на подписание контракта со стороны так называемого "читера". Почему многие фанаты сразу же подумали о Раулиане? Ответ прост. В июле прошлого года Морозов уже называл бразильца "читером", а также изъявлял желание встретиться с ним в октагоне.

"Он читер". Морозов захотел боя с обидчиком Жумагулова

Принципиальным потенциальное противостояние является из-за того, что в 2020-м близкий друг Морозова Жалгас Жумагулов дебютировал в UFC поединком против Пайвы. Тогда бразилец еще выступал в наилегчайшем весе. 

По итогам трех раундов победу единогласным решением присудили Раулиану - 29:28. И это несмотря на то, что Жалгас перебил соперника по ударам (73-56), а также оформил два тейкдауна, ни разу не позволив повалить себя. 

Усугубило реакцию недовольных болельщиков и то, что Пайва в ходе боя пару раз попал в пах сопернику. Во-вторых, на эту схватку бразилец вышел с перевесом. Часть своего гонорара Жумагулову он отдал, но это не стало смягчающим фактором для казахстанской стороны.

После этого Раулиан еще несколько раз вспоминал победу над Жумагуловым в соцсетях. От него были намеки, которые гласили, что казахский народ не умеет признавать поражения.

Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии. Фото 1

Сейчас Пайвы нет в рейтинге топ-15 UFC. В промоушене у него по три победы и поражения. Последний бой он провел в декабре 2021 года, проиграв нокаутом в первом же раунде звезде промоушена Шону О'Мэлли. Однако перед этим у черного пояса по джиу-джитсу была серия из трех побед. В нее входил и поединок с Жумагуловым.

Всего на счету 26-летнего бойца 21 победа в профессиональной карьере. Но досрочно он выигрывает крайне редко - лишь четыре нокаута и три сабмишена при 14 победах решением. Также Раулиан имеет четыре неудачных результата, и в трех случаях для него все завершалось досрочно.

Отметим, что он тренируется в известном зале Team Alpha Male, в котором ему помогают в том числе бывшие чемпионы UFC Юрайя Фэйбер и Коди Гарбрандт

В UFC Пайва попал в 22 года, и тот период выдался для него очень тяжелым. В день празднования своего 23-го дня рождения он столкнулся со злоумышленниками в одном из заведений на родине. Преступники сначала пытались провоцировать бойца, приставая к его девушке, а затем начали бросать в него банки из-под пива.

В итоге Раулиан с девушкой покинул ночной клуб на мотоцикле. На одном из светофоров пара остановилась, а в них на полной скорости въехала машина. Оказалось, что злоумышленники преследовали новобранца UFC и его возлюбленную, и сделали это умышленно. В итоге девушка спортсмена, пробыв шесть дней в коме, скончалась. 

Победил Жумагулова и троллил казахов. Почему Морозов хочет драться с "читером" из Бразилии. Фото 2

Раулиан восстановился, а через четыре месяца дебютировал в UFC с поражения. Первое время бразилец писал в своих соцсетях о том, что не может жить и хочет бросить спорт. Но в итоге именно профессиональная карьера сумела вернуть ему прежний ритм жизни.

Сейчас у Пайвы есть любимая девушка, контракт с UFC и амбиции продолжить выступление на крупнейшей ММА-площадке мира. 

Что касается Морозова, то у него в UFC пока три проведенных боя. В двух случаях Сергей досрочно проиграл, а в одном поединке выиграл решением. Теперь казахстанцу, как воздух, нужна победа, и ее он намерен добыть, вероятнее всего, именно в поединке с Пайвой.

Напомним, что свой последний бой Сергей провел против другого бразильца - Дугласа Силвы де Андраде, которому проиграл сабмишеном на одном из февральских турниров.

Фото: UFC (1), Mmafighting (2)©️

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Метки:
MMA UFC Морозов Сергей Актобе Казахстан Жумагулов Жалгас Бразилия

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