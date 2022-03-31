Казахстанский боец UFC получил хорошие новости о следующем сопернике

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов сделал заявление о следующем бое, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Морозов последний раз бился в американском промоушене в феврале, потерпев досрочное поражение от бразильца Дугласа Силвы де Андраде. Для казахстанца эта неудача стала второй в трех проведенных схватках.

"Получил хорошие новости от Саята Абдрахманова (своего менеджера). Главное, чтобы ЧИТЕР подписал контракт", - написал Морозов на своей странице в Instagram.

При этом файтер не уточнил имя будущего оппонента, хотя его подписчики в комментариях предположили, что им, скорее всего, станет бразилец Раулиан Пайва, которому в свое время проиграл другой казахстанец Жалгас Жумагулов.

Кроме того, Морозов ранее уже заявлял о готовности провести поединок с Пайвой, которого также называл читером.