Разгромом завершился главный бой турнира UFC в США

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Сегодня 10:28
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Сегодня, 31 марта, состоялся главный бой турнира UFC в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) между американкой Эрин Бланчфилд (12-2) и француженкой Манон Фиро (12-1), передают Vesti.kz.

Поединок в лимите женского наилегчайшего веса продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Фиро (50-45, 50-45, 50-45). Для француженки это 12-я победа в карьере. Американка потерпела второе поражение, у нее прервалась серия из девяти побед.

В рейтинге наилегчайшего веса UFC Бланчфилд занимает второе место, Фиро - третье, а чемпионкой дивизиона является мексиканка Алекса Грассо.

Напомним, что в рамках данного ивента Нурсултон Рузибоев из Узбекистана финишировал в первом раунде американца Седрика Дюма, а соглавный бой в весе Шавката Рахмонова также обернулся нокаутом.

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