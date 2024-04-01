Рахмонову предложили поединок с бойцом из топ-5 UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:18
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена (17-2) по-прежнему нацелен на бой с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

Австралиец понимает, что Рахмонов - один из самых популярных файтеров полусреднего веса, поэтому хочет разделить с ним октагон.

"Мне всегда нравился стиль Шавката. Мне всегда хотелось подраться с ним. Я думаю, что он лучший, и это довольно сложный бой", - сказал Маддалена.

Однако ввиду нынешней популярности казахстанца боссы UFC могут его свести с другим бойцом. Вероятно, именно поэтому Маддалена прорабатывает запасной вариант, о чем заявил на подкасте The Grin Reaper на YouTube:

"Не знаю, может быть, Усман (Камару)".

Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, прошедшем 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.

Благодаря этому успеху австралиец поднялся на пятое место в рейтинге полусреднего веса UFC, где Рахмонов находится на третьей строчке.

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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