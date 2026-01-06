Рахмонову подобрали следующего соперника в UFC: опасный нокаутёр

Эксперты известного портала MMAfighting назвали "идеального" соперника для казахстанского бойца полусреднего веса UFC Шавката Рахмонова (19-0), который готовится к возвращению в октагон после длительной травмы, передают Vesti.kz.

Делла Маддалена поспорит с Шавкатом?

Согласно словам специалистов, таковым может стать экс-чемпион дивизиона - австралиец Джек Делла Маддалена (18-3), недавно бросивший вызов казахстанцу.

"Имеющий безупречный рекорд 19-0 в ММА, Рахмонов изначально должен был провести бой с Белалом Мухаммадом за титул в полусреднем весе, однако травма вынудила его сняться с поединка, и его место занял Делла Маддалена. На фоне длительного отсутствия Рахмонова из-за травмы новый чемпион дивизиона уже заявил, что не считает Шавката заслуживающим титульного шанса. И если Рахмонов его не получит, такой бой идеально вписывается в планы Деллы Маддалены", — пишут авторы.

Маддалена на данный момент занимает первую строчку рейтинга полусреднего веса. Австралиец обладает одним из самых нокаутирующих ударов в промоушене - 67 процентов (12 боёв) своих побед он добыл нокаутом.

Рахмонов также может подраться с Махачевым

При этом не исключено, что Рахмонов сразу же может выйти на титульный бой против чемпиона из России - Ислама Махачева (28-1). К тому же, Шавкат долгое время считался претендентом номер один, однако серия несчастных обстоятельств отодвинула его от поединка за пояс.

"Конечно, Шавкат может получить титульный шанс, или же UFC вообще двинется в другом направлении. Недавно звучали слухи о том, что ДДМ в следующем бою может сразиться с Карлосом Пратесом, который в своём последнем выступлении нокаутировал бывшего чемпиона Леона Эдвардса", — добавили эксперты.

Отметим, что недавно тренер казахстанца Эдуард Базров высказался о вызове австралийца и назвал предпочтительного соперника для Рахмонова.

В последний раз Шавкат дрался в UFC больше года назад - в декабре 2024. Тогда ему предоставили шанс поспорить за титул с амеркианцем палестинского происхождения Белалом Мухаммедом (24-5), который в итоге, из-за проблем со здоровьем, в октагон не вышел.

Его заменил ирландский проспект Иэн Гэрри (17-1), проигравший казахстанцу единогласным решением судей в пятираундовом противостоянии.

Рахмонову выбрали первого соперника после травмы в UFC: идёт с 28-1

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!