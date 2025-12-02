Рахмонову назвали первого соперника после травмы в UFC

Американский боец полусреднего веса UFC Шон Брэди (18-2) озвучил своё мнение о том, с кем следует подраться казахстанцу Шавкату Рахмонову (19-0) после долгого отсутствия в октагоне, передают Vesti.kz.

По мнению представителя США, 31-летний файтер пока не заслуживает титульного поединка против новоиспечённого чемпиона - россиянина Ислама Махачева (28-1).

В UFC объявили вердикт по титульному бою Рахмонова против Махачева

"Моралес (Майкл) доставит Исламу больше всего проблем. А Усман (Камару) пусть подерётся с Шавкатом", — заявил Брэди в подкасте BradyBagz.

Предложенный американцем Камару Усман (21-4) хоть и является бывшим обладателем титула, на данный момент опытный спортсмен нигерийского происхождения занимает лишь восьмую строчку в дивизионе.

38-летний боец выступал в июне текущего года. Тогда он единогласным решением судей победил Хоакина Бакли (21-7) из США, прервав серию из трёх поражений подряд.

Рахмонов, в свою очередь, на данный момент является третьим номером полусреднего веса. Казахстанец в последний появлялся в октагоне в декабре 2024 года. Тогда он вышел в качестве главного претендента на титул и должен был поспорить за пояс с американцем Белалом Мухаммадом (24-5), однако последний снялся со встречи ввиду инфекции стопы. Чемпиона заменил ирландец Иэн Гэрри (17-1), уступивший Шавкату единогласным решением судей по итогам пятираундового поединка.

После боя стало известно о травме Рахмонова из-за которой пропустил весь 2025 год. Причём Гэрри уверен, что именно он нанёс повреждение казахстанцу и части напоминает об этом в своих соцсетях.

Рахмонов согласился на бой с Махачевым за титул UFC и выбрал дату