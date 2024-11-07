Рахмонову назвали двух соперников после срыва боя за титул UFC

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью MMA.Metaratings.ru назвал имена бойцов, которые могут стать следующими соперниками для казахстанца Шавката Рахмонова, передают Vesti.kz.

Изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Теперь матчмейкеры находятся в поиске нового главного боя.

"Думал, что соперником будет Иэн Мачадо Гэрри, но он дерется с Хоакином Бакли в декабре. Тогда Джек Делла Маддалена или Камару Усман", – сказал Бадаев.

Ранее Усман сделал заявление о бое с Рахмоновым на UFC 310. А еще раньше казахстанцу выбрали топ-5 соперников после срыва боя с Мухаммадом.

Усман идет вторым в рейтинге полусредневесов UFC, а Рахмонов занимает третье место. Камару в свое время был чемпионом дивизиона. Свой титул он утратил в августе 2022-го, когда нокаутом проиграл британцу Леону Эдвардсу. Последний, в свою очередь, в июле этого года потерял чемпионский пояс в поединке против Мухаммада.