Рахмонов высмеял трех топовых бойцов UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (18-0) разместил любопытный снимок у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

Рахмонов репостнул со своим участием фото, в котором высмеиваются топовые бойцы UFC (Колби Ковингтон, Леон Эдвардс и Камару Усман), их изобразили карликами на его фоне.

Напомним, Рахмонов не может найти себе достойную оппозицию в UFC, в результате чего может остаться без боев на длительное время, подробнее об этом читайте здесь.

Последний раз казахстанец выходил в октагон 16 декабря 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона.

В рейтинге полусредневесов UFC Рахмонов занимает третье место.